В п’ятницю, 1 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи безпечно послаблювати карантин в Україні.

Як ви ставитесь до намагання місцевої влади по всій країні послабити карантин? Черкаси ж в цьому - лише найбільш помітний приклад. Чи можна вже жити без карантину?

Не можна. Я вкрай негативно ставлю до таких рішень. Оскільки є закон України про захист населення від інфекційних хвороб, який чітко передбачає - коли є карантин, органи місцевого самоврядування мають можливість тільки робити жорсткіші заходи. Пом'якшення може відбуватись тільки на національному рівні.

Зараз у нас традиційні травневі вихідні. І настрій у людей такий - ніби хочуть відпочити зокрема і від страху заразитися вірусом. Чи впевнені ви, що найближчими тижнями зможемо зберегти помірну статистику захворюваності, а отже й перейти до офіційно дозволених послаблень карантину?

Впевненності немає. Але є розуміння і бачення того, що за останні дні карантину українці зрозуміли проблематику коронавірусної хвороби, особливо це відчутно там, де з'являються перші випадки, перші спалахи.

Враховуючи, що на травневі свята історично всі виїжджають за місто, щоб обробити свої городи, агропродовольчі ринки відкриті, я прогнозую, що менше буде соціальних контактів...Піку не очікуємо. У нас є шанс залишатись на нашому плато, без значних всплесків коронавірусної хвороби.