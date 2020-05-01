В п’ятницю, 1 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець розповіла про кризу в енергетиці та шляхи виходження із цієї ситуації.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що у нашій енергетиці - кризовий стан? Чи справді це загрожує віяловими відключеннями електрики вже цього літа? Та як з виходити з цієї ситуації?

На сьогодні енергетична галузь переживає кризове явище за всю історію України. Найбільше. І звичайно, термінове і комплексне вирішення проблем в енергетиці - це питання нацбезпеки.

Чому так сталось? Минулого року 1 липня у нас розпочала роботу нова модель ринку. Нажаль, з перших місяців були адміністративні втручання у ці ринкові умови і після відкриття імпорту електричної енергії восени з Білорусії і Росії призвело до того, що ціна на електроенергію значно впала і не покривала вже собівартість вироблення вітчизняною генерацією.

Що ми зробили? Було прийнято зі всіма учасниками системним оператором "Укренерго" прогнозний баланс. Він був затверджений і схвалений президентом і прем'єр-міністром. Це була відправна точка для подальших дій. І ми вже зробили план антикризових заходів, для того, щоб в подальшому збалансувати енергетичну галузь.

Чому зараз доводиться відключати блоки АЕС? Чи безпечно це для країни? Та чи не збанкрутує в результаті Енергоатом?

У нас працюють в Україні 15 атомних боків. Взимку здійснюються ремонти 4-5 блоків, влітку ще додатково виходять блоки атомних станцій і це зазвичай нормально... Це стала практика. Блоки потрібно ремонтувати. Сьогодні значно зменшилось споживання. І наша енергосистема побудована таким чином, що має різну генерацію.

Альтернативною генерацією, яка може балансувати систему - це теплова генерація. Тому баланс був побудований таким чином, що збудувати і забезпечити бзепеку постачання нашим споживачам електричної енергії.