В п’ятницю, 1 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", глава Офісу реформ Академії меднаук України, ініціатор і координатор проекту "Захистимо медиків - врятуємо країну" Ірина Сисоєнко розповіла про нагальні проблеми медиків в умовах пандемії коронавірусу.

Другий етап медреформи. Чому все настільки погано? Ви як основний автор закону про медреформу можете сказати, що буде далі із реформою. Її варто продовжувати в таких умовах, чи все ж скасувати?

Другий етап готувався під час попереднього складу уряду і саме тоді не були прийняті протоколи і не була впроваджена оцінка медичних технологій і саме тоді вкінці 2019 року під час прийнятта держбюджету на цей рік були закладені найнизькі тарифи наоплату медпослуг. Саме тоді було повністю знецінено і не виконано закону про оплату праці медичних працівників, як це визначено в прийнятому законі.

Які проблеми у медиків, окрім зарплат, зараз потребують якнайшидшого вирішення?

Сьогодні цілий день відбуваються протестні акції по всій Україні працівників екстренної меддопомоги. Всі машини з мигалками сьогодні попереджають, що на них потрібно звернути увагу і забезпечити заробітніми платами.

Тому перша задача - це зарплати медикам, які були обіцяні, і про які вони всі знають... Це соціальна несправедливість, які є набагато нижче, ніж в минулому році... Жодні аплодисменти не нагодують медиків та їхні родини.

Вже є люди що вилікувалися від ковіду, всі говорять про лікування, але мало обговорюються ускладнення, що залишаються навіть у тих, що одужали. Чи є якісь дані - чи потрібна цим людям реабілітація, як взагалі жити тим, хто переніс коронавірус?

По-перше, ми зараз створюємо робочу групу, яка буде займатись вивченням всіх клінічних наслідків і робити висновки з приводу реабілітації тих пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, тому що ми розуміємо, що наслідки на організм після лікування однозначно будуть і будуть довготривалими. Тож зараз ми вже починаємо цю роботу.