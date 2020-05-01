І знову проблеми зі справою про вбивство Катерини Гандзюк, цього тижня активісти навіть пікетували будинок генпрокурора Ірини Венедіктової. А все тому що прокуратура закінчила слідство у справі та передала матеріали до суду.

І це рішення видається дуже суперечливим - для захисників потерпілих, які представляють інтереси батька Катерини.

Нагадаю, напад на Гандзюк стався влітку 2018 року - злочинець вилив на неї літр сірчаної кислоти. Від важких травм Катерина загинула. І відтоді, якби не суспільний тиск, результату у слідства і не було б. Мається на увазі справжнього результату. Тобто покарання і для замовників нападу, а не тільки виконавців.

Близькі Катерини прямо звинувачували у замовленні злочину голову Херсонської облради Владислава Мангера. Йому висунули підозру, та, за словами активістів, залізобетонних доказів або свідчень, які б доводили провину Мангера немає. Тож суд може просто виправдати його, саме цього і бояться близькі Гандзюк.

У прокуратурі заперечують, кажуть, що у матеріалах провадження доказів достатньо, і суд усе покаже. Позиція Венедіктової - прокурори і не погодились б із закінченням слідства, якби були не впевнені в результаті. Що ж, будемо стежити за цією темою.