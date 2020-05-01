Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували будинок генпрокурора [ Редактировать ]
І знову проблеми зі справою про вбивство Катерини Гандзюк, цього тижня активісти навіть пікетували будинок генпрокурора Ірини Венедіктової. А все тому що прокуратура закінчила слідство у справі та передала матеріали до суду.
І це рішення видається дуже суперечливим - для захисників потерпілих, які представляють інтереси батька Катерини.
Нагадаю, напад на Гандзюк стався влітку 2018 року - злочинець вилив на неї літр сірчаної кислоти. Від важких травм Катерина загинула. І відтоді, якби не суспільний тиск, результату у слідства і не було б. Мається на увазі справжнього результату. Тобто покарання і для замовників нападу, а не тільки виконавців.
Близькі Катерини прямо звинувачували у замовленні злочину голову Херсонської облради Владислава Мангера. Йому висунули підозру, та, за словами активістів, залізобетонних доказів або свідчень, які б доводили провину Мангера немає. Тож суд може просто виправдати його, саме цього і бояться близькі Гандзюк.
У прокуратурі заперечують, кажуть, що у матеріалах провадження доказів достатньо, і суд усе покаже. Позиція Венедіктової - прокурори і не погодились б із закінченням слідства, якби були не впевнені в результаті. Що ж, будемо стежити за цією темою.
по теме
Слідство назвало замовника вбивства Катерини Гандзюк
Голова Херсонської облради Владислав Мангер кінцевий замовник нападу на активістку Катерину Гандзюк. Досудове слідство у справі завершено. Про це заявили в Офісі генерального прокурора
Припиніть вбивство бізнесу: підприємці Дніпра влаштували автопробіг-протест
Майже два мільйони підприємців невдовзі будуть вимушені закрити бізнес. Через карантин вони зазнають величезних збитків. У Дніпрі бізнесмени з відчаю влаштували автопробіг
Подозреваемый в убийстве Гандзюк пошел на сделку со следствием - ГПУ
Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, помощник экс-депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский пошел на сделку со следствием
Убийство Гандзюк: обнародована схема преступления
В понедельник, 27 апреля, Офис генпрокурора рассказал детали расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк
Політична містика у КНДР: куди зник Кім Чен Ин?
Зник вождь, третій Кім, який після смерті батька в 2011 році, керує Північною частиною Корейського півострова. Де подівся Кім версій дуже багато