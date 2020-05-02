Горе-посадовцям загрожує конфіскація майна та до 10 років за ґратами

50 тисяч гривень хабарів за одну зміну отримували митники та прикордонники пункту пропуску "Бачівськ". Він знаходиться на українсько-російському кордоні, на Сумщині.

Данину брали за виїзд чи в'їзд в Україну. З одного мікроавтобуса по дві тисячі гривень. Зловмисників затримали працівники СБУ. Тепер горе-посадовцям загрожує конфіскація майна та до 10 років за ґратами.