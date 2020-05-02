Сумські митники брали данину за перетин кордону [ Редактировать ]
50 тисяч гривень хабарів за одну зміну отримували митники та прикордонники пункту пропуску "Бачівськ". Він знаходиться на українсько-російському кордоні, на Сумщині.
Данину брали за виїзд чи в'їзд в Україну. З одного мікроавтобуса по дві тисячі гривень. Зловмисників затримали працівники СБУ. Тепер горе-посадовцям загрожує конфіскація майна та до 10 років за ґратами.
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