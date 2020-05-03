На Донбасі військовим привезли медичні маски [ Редактировать ]
Коронавірус підтвердили ще у чотирьох українських військових. На передовій на щастя жодного випадку не підтверджено. В умовах епідемії там, на Донбасі, нашим бійцям тепер доводиться протистояти одразу двом ворогам. Цей тягар лягає і на плечі медиків. Адже обстріли із оголошенням карантину не припинялися. Наш Ігор Левенок щойно повернувся з Покровська, де у мобільному шпиталі вже врятували життя сотень бійців. Дивіться його репортаж.
Хворих та поранених бійців із Донеччини доставляють сюди. Покровський військово-польовий шпиталь. Тут на колесах є перв'язочна, рентген-кабінет, а зараз у наметах ще й інфекційні бокси.
Ольга Юрчук, лікар-інфекціоніст:
Власне зараз ми знаходимося в сортувальному наметі звідки й починається прийом пацієнтів. Пацієнти з підвищеною температурою поступають через цей пост другий, тут проходить огляд епіданамнезу, збираються скарги. І в разі якщо пацієнт підпадає під випадок підозрілого ми його проводимо в ізолятор для лікування.
На щастя, жодного випадку коронавірусу серед військових в зоні ООС не зафіксовано. Та військові медики напоготові. До шпиталю прибув гуманітарний вантаж. Десять тисяч масок. Від благодійної ініціативи "Допомога-Схід", яку започаткував генерал Сергій Наєв.
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил України:
Наше командування продовжує координувати роботу органів військового управління, яка пов'язана з виконанням практичних заходів боротьби з пандемією. Тому акція доставки гуманітарного вантажу відбулася в рамках ініціативи "Допомога-Схід", якою ми опікуємося.
Борис Кутовий, офіцер командування об'єднаних сил Збройних Сил України:
Основна мета стратегічного проєкту "Допомога-Схід" це надання дійової ефективної допомоги як цивільним закладам так і військовим в зоні ведення бойових дій на Донбасі.
Олександр Авраменко, начальник медичної служби ООС:
Маски нам потрібні для того, щоб убезпечити військовослужбовців, які контактують з військовослужбовцями інших частин, або із цивільним населенням під час виходу в місто. Решта військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї вони й так знаходяться в самоізоляції там застосування масок не доцільне. Звичайно маски застосовуються медичним персоналом військових частин, а також військовослужбовцями з ознаками респіраторних захворювань при відвідуванні госпіталя.
За час свого існування мобільний госпіталь прийняв майже сорок тисяч бійців. Крізь ці намети пройшли солдати, які пробилися з найбільш пекельних місць на Донеччині. Аеропорт, Дебальцево. Головний хірург Олег Ярема розповідає, щотижня сюди привозять поранених з різних точок фронту. Й навіть під час нашої розмови медикам надходить повідомлення щодо пораненого бійця.
Олег Ярема, начальних хірургічного відділення військового мобільного госпіталю №66:
Зараз на даний момент є інформація про пораненого. - Ну вам вже дали якусь загальну інформацію? - Попередньо - в живіт.
Тільки у березні з передової сюди доставили десяток "важких"солдатів з кульовими пораненнями. Везуть також і хворих бійців.
Василь Чудик, начальник військового мобільного госпіталю №66:
Поступають поранені в основному від снайперів. Складні поранення в живіт, поранені магістральні судини, ну і голова. Тому і приходиться знаєте інколи операції по п'ять шість, сім і десять годин.
Двічі на тиждень військові медики приймають ще й цивільних мешканців.
Василь Чудик, начальник військового мобільного госпіталю №66:
Тут на даній території нема вузьких спеціалістів у них, тому всі хворі з цивільного населення приходять до нас щоб отримати неврологічну допомогу, нейрохірургія, судинна хірургія, травматологія.
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