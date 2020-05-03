Порожньо, як у Гальштаті. Австрійське містечко, яке раніше потерпало від туристів і намагалося обмежити їх в'їзд, тепер за гостями сумує. Як живеться місту, яке заробляло виключно на туризмі, в часи пандемії - розкаже Тетяна Логунова.

Мальовничий Гальштат, захований між гір та озер. Ідилія, якби не туристи, на кожному кроці. Щодня до містечка, в якому живуть 700 людей, їх приїжджали тисячі. Переважно з країн Азії. За рік - набігав аж мільйон.

Кілька років тому в Китаї навіть побудували точну копію альпійського містечка. До деталей відтворили кожну вуличку, кожен будинок Гальштата. Витратили на це 900 мільйонів доларів. Але туристи все одно їхали до Австрії.

Від такої популярності в Гальштаті втомилися і навіть вирішили обмежити кількість відвідувачів. А саме - пускати до містечка тільки тих туристів, які планують залишитися хоча б на півдня. А заразом - пообідати в місцевих ресторанах та зробити виторг сувенірним крамницям.

Александер Шойтц, мер Гальштата:

Усі туристичні групи повинні будуть повідомляти про свій приїзд заздалегідь і реєструватися. Ми розраховуємо, що завдяки цьому до нас приїжджатимуть не більше ніж 50 туристичних автобусів на день.

Нові туристичні правила набули чинності на початку року. Чи спрацювали вони - у Гальштаті перевірити не встигли. Життя туристичного містечка повністю змінила пандемія коронавірусу.

Порожньо, як у Гальштаті. Так тепер говорять австрійці, якщо хочуть описати цілковиту порожнечу. Так тихо в містечку не було вже півстоліття. Немає гостей - немає грошей. Завдяки своїй туристичній привабливості Гальштат щороку заробляв 5 мільйонів євро.

На вузеньких вулицях тепер лише місцеві. Часи, коли туристів було забагато, мер згадує з ностальгією.

Александер Шойтц, мер Гальштата:

Зараз ми на нулі, жодного туриста. Сподіваюся, ми переживемо ці часи, як і всі інші. Від пандемії страждає не тільки Гальштат, а й увесь світ.

Сумують за туристами й місцеві.

Маркус Дербль, власник ресторану:

95 відсотків прибутку нашого міста давали іноземні гості. З Азії, Сполучених Штатів, країн Європи. Якщо кордони не відкриють, ми не зможемо вести бізнес.

Коли до Гальштата знову приїдуть гості - наразі невідомо. Але місцеві обіцяють: якщо повернуться старі часи, вони більше не скаржитимуться на натовпи туристів.