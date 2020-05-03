Чому на кордоні між двома Кореями лунали постріли? У чому знов звинуватили Китай? І хто б'є рекорди та антирекорди захворюваності на COVID-19? Про це та інше - далі у нашому огляді.

Північна Корея обстріляла один із південнокорейських прикордонних постів у демілітаризованій зоні. Ідеться про чотирикілометрову буферну територію між двома державами. Південнокорейські військовики відкрили вогонь у відповідь. Чи постраждав хтось у перестрілці - не повідомляють.

Інцидент у ДМЗ стався наступного дня після того, як засоби масової інформації КНДР повідомили публічну появу Кім Чен Ина. Лідера країни не бачили кілька тижнів. Журналісти ширили чутки про його серйозну хворобу або ж навіть смерть.

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46 в'язнів загинули внаслідок сутичок в однієї з тюрем венесуельського міста Гуанаре у штаті Португеса. Серед поранених начальник в'язниці, його кілька разів вдарили ножем.

Що спричинило сутички у виправному закладі - невідомо. За попередніми даними, в'язні намагалися організувати втечу. Через велику кількість поранених місцеві лікарі заявили, що їм бракує необхідного обладнання та запасів донорської крові.

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В Узбекистані прорвало одну з гребель Сардобинського водосховища. Повністю затопило селище Кургантепа в Сирдар'їнській області. За офіційними даними, загиблих і постраждалих немає. Загалом евакуювали жителів понад двох десятків населених пунктів, розташованих поблизу греблі, а це 11 з половиною тисяч людей.

Їх тимчасово розмістили на базах відпочинку. Працівники МНС наразі скеровують водні потоки в найближче озеро. Коли вода зійде, мешканцям дозволять повернутися додому.

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Влада Китаю приховувала та знищувала дані про спалах коронавірусу в Ухані. Про це пише Daily Telegraph з посиланням на розвіддані США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Китайські науковці ще на початку грудня мали докази зокрема, що COVID-19 передається від людини до людини, пише видання.

Однак офіційно це заперечували. Крім того, за наказом Пекіна, начебто, знищували біоматеріали та відмовляли у передачі зразків міжнародним фахівцям, які працюють над створенням вакцини. Влада Китаю усе заперечує.

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Антирекорд у Японії. За останню добу від коронавірусу померла вже 31 людина. Іще 306 заразилися. Загалом в країні понад 15 з половиною тисяч інфікованих. 530 людей - померли.

Багато хворих перебувають у важкому стані. Через епідемію COVID японський уряд запровадив режим надзвичайної ситуації до шостого травня. Очікують, що його продовжать іще на місяць.

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За минулу добу від коронавірусу в Іспанії померли 164 людини - найменше від початку епідемії. Окрім того, майже в півтора рази зменшилася кількість нових випадків зараження. За останню добу таких лише 838, водночас більш як тисяча двісті осіб - одужали.

На тлі позитивної динаміки в уряді вирішили послабити карантинні обмеження. Напередодні іспанцям дозволили займатися спортом на вулиці - уперше за останні сім тижнів. Планують, що вже за два місяці країна повернеться до звичного життя.

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Захворюваність іде на спад і в Німеччині. Уже другий день тут фіксують менше як тисячу недужих. За весь час епідемії в країні інфікувалися понад 162 тисячі осіб. Із них уже дві третини - одужали. Уряд почав поступово знімати карантинні обмеження.

Дозволили користуватися громадським транспортом - за наявності маски. А від завтра у більшості регіонів ФРН відкриють перукарні, музеї та ботанічні сади. Водночас заборону на закордонні турпоїздки продовжили ще на шість тижнів.