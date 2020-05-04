Специалисты по кибербезопасности компании Cyble приобрели в даркнете 530 тысяч взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, выставленную на продажу хакерами. Об этом сообщает The Sunday Times.

Продавцом выступил русскоговорящий пользователь Telegram. Он предлагал аккаунты по одному британскому пенсу за штуку. За эту цену покупатель получал логин, пароль и электронный адрес пользователя, а также ссылки на конференции и пароли для них.

Видеоприложение Zoom стало чрезвычайно популярным из-за вынужденного карантина, введенного в большинстве стран после начала пандемии коронавируса COVID-19. Если в декабре 2019 года у Zoom было 10 млн пользователей, то в конце апреля 2020 года - 300 млн.

Вместе с тем в Zoom обнаружена опасная уязвимость, которая позволяет мошенникам похищать пароли пользователей из учетной записи Windows. Из соображений безопасности ряд крупных компаний и госучреждения разных стран уже отказались от использования этого сервиса.