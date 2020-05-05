В Израиле и Нидерландах создали антитела к коронавирусу [ Редактировать ]
Сразу двум группам ученых удалось выделить антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS. Накануне, 4 мая, об успехе сообщила группа ученых из Нидерландов, чья статья была опубликована в журнале Nature. Во вторник, 5 мая, стало известно о создании антител к коронавирусу в Институте биологических исследований Израиля (IIBR).
Министр обороны страны Нафтали Беннет сообщил, что израильские ученые представили ему свою разработку во время его вчерашнего визита в IIBR. Ученые подчеркивают, что еще необходимо провести клинические испытания на людях. После чего исследователи надеются договориться с фармацевтическими компаниями о производстве лекарства.
В обоих случаях были выделены моноклональные антитела, атакующие вирус, уничтожая его шиповидный белок, с помощью которого вирус крепится к клеткам в организме человека. Полученные антитела нейтрализуют SARS-CoV-2, не давая ему распространяться. Обе группы ученых называют результаты своей работы прорывом, который может положить конец пандемии COVID-19.
Напомним, что лидеры стран Европейского Союза и других государств в понедельник, 4 мая провели онлайн-конференцию по сбору средств на создание вакцины от коронавируса COVID-19. На разработку лекарства от инфекции, которая привела к мировой пандемии, планируется собрать как минимум 7,5 млрд евро ($8,2 млрд).
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