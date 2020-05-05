Израиль разработал пассивную вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 5 мая, стало известно, что Израильский институт биологических исследований (IIBR) завершил фазу разработки антитела против коронавируса COVID-19 или пассивной вакцины. Об этом заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, передает The Jerusalem Post.
Сообщается, что исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала о выявлении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме. На сегодня IIBR работает над патентом для своего антитела и заключением контракта на его коммерческую разработку. Все юридические процедуры будут согласованы с Министерством обороны Израиля.
"Я горжусь сотрудниками Биологического института, которые совершили серьезный прорыв. Еврейское творчество и изобретательность привели к этому удивительному достижению", - добавил Беннет.
Также сообщается, что в апреле IIBR начал тестирование своего прототипа вакцины на основе антител на грызунах. Кроме того, институт собирает плазму выздоровевших от COVID-19 для исследований.
Ранее мы писали, что во Франции нашли нулевого пациента с коронавирусом.
по теме
Коронавирус в Украине: последние сведения
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Украине заражены коронавирусом 3764 человека
В Израиле коронавирусом заразился новорожденный
Сообщается, что мальчик является самым молодым пациентом с коронавирусом в стране
Когда в Украине завершится пик коронавируса
Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил прогноз
Коронавирус в Украине: что известно на 5 мая
Кроме того, за сутки зафиксировано 366 новых случаев
В Житомирской области три человека повторно заразились COVID-19
Отметим, общее количество зараженных в регионе составило 430 человек