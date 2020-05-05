На территории Соединенных Штатов появились огромные азиатские шершни, которые массово уничтожают пчел.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации, пчеловод из нескольких штатов жалуются, что крупные насекомые нападают на их ульи и убивают популяции медоносных пчел.

Отмечается, что размах крыльев шершней достигает более 9 сантиметров.

Известно, что яд нового вида шершней может закончиться для человека летальным исходом.

Фото: The New York Times

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