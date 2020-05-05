Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 1,2 миллиарда евро на средства борьбы с коронавирусной инфекцией, а также преодоление кризиса после окончания карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

По их словам, всю помощь поделили на несколько траншей кредитов.

"Послы ЕС сегодня приняли предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров из числа стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19", - отмечается в сообщении.

Известно, что Украина получила наибольшую сумму помощи среди всех стран в списке ЕС.

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