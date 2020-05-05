ЕС выделил Украине крупную помощь на борьбу с COVID-19 [ Редактировать ]
Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 1,2 миллиарда евро на средства борьбы с коронавирусной инфекцией, а также преодоление кризиса после окончания карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
По их словам, всю помощь поделили на несколько траншей кредитов.
"Послы ЕС сегодня приняли предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров из числа стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19", - отмечается в сообщении.
Известно, что Украина получила наибольшую сумму помощи среди всех стран в списке ЕС.
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