ЄС надасть Україні позику на подолання наслідків епідемії COVID-19 [ Редактировать ]
Європейський Союз надасть Україні позику на подолання наслідків епідемії коронавірусу. Посли країн-членів ЄС погодили допомогу десяти країнам-партнерам. Загальна сума 3 мільярди євро. З них 1,2 мільярди - Україні.
У Брюсселі сподіваються - ці кошти, разом з підтримкою МВФ, допоможуть покращити економічні показники і захистити громадян. Кредит треба буде погасити за 15 років. Позику ще мають погодити Рада ЄС і Європарламент.
по теме
Катастрофічно не вистачає засобів захисту: як українські лікарі борються з епідемією коронавірусу
Чимало закладів медицини буквально виживають за рахунок вітчизняних меценатів та волонтерів. Лікарі навіть звертаються до небайдужих у соцмережах - і це на тлі того, що Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом мільярди гривень
Європа оговтується від пандемії COVID-19
В Європі поступово починають знімати карантинні обмеження
Греція готується до відкриття туристичного сезону
Греція планує з 1 липня дозволити відкривати готелі, - про це заявив міністр туризму країни Гаррі Теочарис
Євросоюз оговтується від епідемії коронавірусу
У Німеччині 75 відсотків від загальної кількості інфікованих на коронавірус в країні виписали зі шпиталів
Власники малого бізнесу вимагають відкрити кафе та ресторани
У Європі говорять про послаблення карантину - спалах хвороби там розпочався раніше ніж в Україні. Чи на часі послаблення у боротьбі з епідемією?