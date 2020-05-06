Європейський Союз надасть Україні позику на подолання наслідків епідемії коронавірусу. Посли країн-членів ЄС погодили допомогу десяти країнам-партнерам. Загальна сума 3 мільярди євро. З них 1,2 мільярди - Україні.

У Брюсселі сподіваються - ці кошти, разом з підтримкою МВФ, допоможуть покращити економічні показники і захистити громадян. Кредит треба буде погасити за 15 років. Позику ще мають погодити Рада ЄС і Європарламент.