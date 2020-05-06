О летних перелетах можно забыть: авиарейсы не запустят [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что международное авиасообщение не будет востановлено летом. Пока в Украине летают только чартерные рейсы и самолеты с медицинским грузом. Летом, скорее всего, возобновятся внутренние авиаперелеты. Международные авиасообщения не откроют до осени.
"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Напомним, на фоне вероятного ослабления карантинных ограничений Европейская комиссия обсуждает новые правила для авиаперевозчиков.
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