Защитные костюмы для медиков до сих пор не прибыли в Украину [ Редактировать ]
Защитные костюмы для медиков, которые Минздрав закупил еще в середине апреля, готовят к отправке в Украину из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.
По его словам, задержка с поставкой произошла из-за введения Китаем дополнительных ограничений на экспорт средств индивидуальной защиты.
25 апреля таможенной службой КНР принято решение о введении дополнительного контроля, необходимости предоставления дополнительных документов для всех экспортеров средств индивидуальной защиты с сертификатами качества некитайского происхождения. В нашем случае костюмы имеют сертификаты европейских лабораторий. Согласно этому документу возможно продление срока получения разрешений на протяжении 10 календарных дней.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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