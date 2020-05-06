Защитные костюмы для медиков, которые Минздрав закупил еще в середине апреля, готовят к отправке в Украину из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, задержка с поставкой произошла из-за введения Китаем дополнительных ограничений на экспорт средств индивидуальной защиты.

25 апреля таможенной службой КНР принято решение о введении дополнительного контроля, необходимости предоставления дополнительных документов для всех экспортеров средств индивидуальной защиты с сертификатами качества некитайского происхождения. В нашем случае костюмы имеют сертификаты европейских лабораторий. Согласно этому документу возможно продление срока получения разрешений на протяжении 10 календарных дней.

По словам министра, китайская компания уже сообщила, что все без исключения костюмы биологической защиты готовы к отгрузке, и в ближайшие дни они будут получать соответствующее разрешение и отправлять костюмы в Украине.

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