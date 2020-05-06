В пятницу, 8 мая, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховно Рады заслушает отчет главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ в условиях коронакризиса. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"8 мая 2020 года комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет Главы Национального банка Украины Я.В.Смолия о деятельности НБУ. Прямая трансляция. Милости просим", - написал парламентарий.

Напомним, что недавно первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова прокомментировала падение курса доллара по отношению к гривне в апреле - начале мая.