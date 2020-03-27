"Кредитные каникулы", которые водятся банками на период карантина, означают отсрочку платежей по процентам и самого кредита. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.

Рожкова сравнила кредитные каникулы со школьными. "Это как школьные каникулы, они заканчиваются, а потом надо снова входить в обычный режим", - сказала она.

"Даже на льготных условиях, в льготный период кредиты остаются кредитами, их надо будет возвращать и платить проценты", - рассказала первый заместитель главы НБУ.

Рожкова напомнила, что у банков есть обязательства перед вкладчиками по депозитам, которые также надо выплачивать.

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