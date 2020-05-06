Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Люди, прибывшие в страны Балтии из других государств, будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 ганицы Эстонии, Литвы и Латвии были закрыты с середины марта.

По данным на 6 мая, в странах Балтии сложилась следующая эпидемиологическая ситуация:

Латвия - инфицированы 900 человек, из них 17 умерли, 464 выздоровели;

Литва - COVID-19 выявлен у 1428 человек, из них 48 умерли, 718 выздоровели;

Эстония - коронавирус обнаружен у 1713 человек, из них 55 умерли, 264 выздоровели.

Напомним, что 6 мая Россия обошла Германию и занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса.