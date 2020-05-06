Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн для приобретения жилья семьям, дома которых уничтожены пожарами в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство не оставит один на один с бедой людей, которые потеряли свои дома из-за пожара, возникшего в середине апреля на Житомирщине. Сегодня пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы. А люди смогут получить новое жилье. Мы выделяем средства на приобретение модульных домов", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги выделяются Житомирской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета. На первом этапе для пострадавших приобретут 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 кв. м.

Кроме того, на ликвидацию последствий пожаров на территории Житомирской области выделено 45,3 млн грн. За эти средства будет закуплено новое пожарно-техническое оснащение, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и т.д.

Напомним, что 16 апреля на территории Житомирской области возник лесной пожар, который распространился на территории 8 лесных хозяйств. Общая площадь пожара составила около 30 тысяч гектаров.

Как сообщали "Подробности", в Житомирской области три дня не будут тестировать на COVID-19 из-за загруженности лаборатории. На данный момент в регионе подтверждено 456 случаев заболевания коронавирусом.