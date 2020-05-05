Сколько пленных на Донбассе: в СБУ назвали цифру [ Редактировать ]
На Донбассе в плену находятся 214 украинцев. Об этом свидетельствуют данные СБУпо состоянию на 30 апреля.
Список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.
По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек.
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