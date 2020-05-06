Велика Британія випередила Італію за кількістю смертей від коронавірусу. У країні померли понад 32 тисячі людей -- найбільше в Європі. Водночас британці твердять, що пік епідемії минув і ситуація покращується. Більше розповість із Лондона Світлана Чернецька.

Щодня у Великій Британії нових випадків коронавірусу меншає. Людей до лікарень потрапляє менше і менше перебуває в реанімації. Утім, медики досі перевантажені.

Андреа Гамільтон, головна медсестра лікарні:

Кожен у нашій лікарні працює довше, ніж зміну. І я занепокоєна, як довго витримає персонал у такому режимі. Адже рано чи пізно настане момент "вигорання".

За останніми даними - Британія обігнала Італію за кількістю смертей від СOVID-19. Понад 32 тисячі. Більше лише в Сполучених Штатах. Тож до уряду зараз багато запитань. Тим паче, країна мала більше часу, аніж європейські сусіди, щоб підготуватися до епідемії коронавірусу.

Кір Стармер, голова опозиції парламенту Великої Британії:

Британія надто пізно пішла на карантин, зволікала з тестуваннями, надто повільно виявляла потенційних інфікованих та не забезпечила достатньо захисного обладнання для медиків. А тепер у нас найвищі показники смертності в Європі.

Зокрема, у МВС підрахували, що від січня до запровадження карантину - до країни заїхало щонайменше 20 тисяч інфікованих на COVID-19. І лише 300 з них відправили на ізоляцію. Інші - й далі поширювали вірус.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Звісно, кожна смерть - це трагедія. І це добре, що ми обговорюємо тут жахливу статистику не лише нашої держави, але й решти країн світу. Але я хочу повторити слова професора Девіда Шпігельхалтера та інших: на цьому етапі неможливі міжнародні порівняння, і на підставі даних з різних країн не можна робити висновки.

В уряді наполягають, що підхід до ведення статистики в усіх країнах різний. Мовляв, Лондон зараховує всі смерті - і в лікарнях, і в будинках для літніх людей, і в домашніх умовах. А так роблять не всі держави. Приміром, в Італії до звіту не вносили смерті вдома без діагнозу. Утім, дедалі частіше лунають заклики до громадського розслідування дій влади щодо боротьби з коронавірусом. На цьому, зокрема, наполягають у профспілці медперсоналу лікарень.