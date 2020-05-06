Полиция нагрянула с обыском в реабилитационный центр для наркозависимых, который находится в Киевской области. Об этом сообщил в Facebook адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы руководителя центра.

Юристу удалось выяснить у людей в форме, что обыски проводятся в рамках расследования дела об убийстве Павла Шеремета.

"Ничего не нашли. Почему приехали именно сюда — загадка. Человек (организатор центра - ред.) не имеет никакого отношения к этому уголовному делу", — рассказал Татарченко.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в который он сел. Правоохранители выяснили, что в автомобиль была заложена бомба.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Шеремета: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко, а также ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко. Недавно всем троим суд продлил срок заключения под стражей: Кузьменко — до 30 мая, Антоненко — до 1 июня, ночной домашний арест Дугарь — до 31 мая.