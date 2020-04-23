В четверг, 23 апреля, следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) провело обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко в деле по убийству журналиста Павла Шеремета и ее гражданского мужа Петра Кияна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Кузьменко Тараса Беспалого.

МВД изъяли оружие, принадлежащее Кияну, с разрешительными документами на право владения.

Также были изъяты сим-карты, стартовые пакеты к ним и Wi-Fi роутер.

Изъяли оружие Петра Кияна, официально на него зарегистрированое, несколько сим-карт, стартовые пакеты к ним и Wi-Fi роутер. Обыск был начат в 6:00 и в 11:00 обыск был закончен в доме и двух автомобилях.

Во время обыска присутствовали оперуполномоченные.

Суд разрешил только следователям. Поэтому завтра будет зарегистрировано заявление о преступлении в Государственном бюро расследований, ведь это было незаконное проникновение в жилище ст.162 УК".

Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.