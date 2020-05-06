Нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" разом із волонтерами привезли засоби захисту для ветеранів у Маріуполь. Це маски, антисептики та набори із продуктами першої необхідності. 40 тонн вантажу благодійники роздаватимуть протягом тижня.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":