Депутати "Опозиційної платформи - За життя" із волонтерами привезли засоби захисту для ветеранів у Маріуполь [ Редактировать ]
Нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" разом із волонтерами привезли засоби захисту для ветеранів у Маріуполь. Це маски, антисептики та набори із продуктами першої необхідності. 40 тонн вантажу благодійники роздаватимуть протягом тижня.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Никакой карантин не позволит нам отмечать этот день, поздравлять еще живущих героев, гордиться своими предками и сделать все, чтобы 9 мая было всегда самым светлым праздником, Днем победы. То, как власть мародерничает сегодня на ценах, на масках, на антисептиках, мы считаем, это недопустимо, нельзя зарабатывать на горе, нельзя зарабатывать на войне, нельзя на болезни людей зарабатывать, поэтому команда обьединяет все возможности, чтобы максимально помогать и поддерживать людей.
по теме
Підтримка ветеранів: "Опозиційна платформа - За життя" закликала парламент прийняти постанову про святкування 75-річниці перемоги
Хто потребує зараз особливого соціального захисту, так це ветерани. Народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя" закликали парламент прийняти постанову про святкування 75-річниці перемоги
Допомога до Дня Перемоги: благодійний Фонд Віктора Медведчука та Оксани Марченко передав більше 200 тонн продуктів ветеранам
Ветерани вже почали отримувати благодійну допомогу до Дня Перемоги. Напередодні, по обласних центрах розподілили двісті тонн продуктових наборів від меценатів
Допомога ветеранам та пенсіонерам: благодійний Фонд Віктора Медведчука і Оксани Марченко передав в обласні лікарні дезінфектори, медичний захист і техінику
Напередодні Дня Перемоги благодійники підтримали ще й ветеранів Другої світової. Понад двісті тонн продуктів розподілять між тринадцятьма тисячами людей
Боротьба з незаконною забудовою: в Одесі "Опозиційна платформа - За життя" створила депутатське об'єднання для вирішення проблеми
В Одесі справжнє лихо із незаконними забудовами. Проблема для міста не нова. Та останнім часом багатоповерхівки на березі моря виростають чи не щомісяця
Банкрутство аграріїв на Одещині: представники "Опозиційної платформи - За життя" поспілкувалися з фермерами та визначили шляхи порятунку
Посуха загрожує банкрутством аграріям на півдні України. Можливі шляхи допомоги фермерам шукали політики