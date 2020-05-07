В России утвердили страховые выплаты для медиков: сколько полагается [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин предоставил дополнительные страховые гарантии медикам, работающим с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Текст указа опубликован на портале правовой информации.
Единовременную страховую выплату смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заболеют коронавирусом во время работы. Страховые выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования России.
- В случае смерти медика от COVID-19 родственники умершего получат 2 752 452 рубля (996 533 грн - ред.).
- Если здоровью медика был причинен вред, он временно потерял трудоспособность, но это не привело к инвалидности, ему выплатят 68 811 рублей (24 913 грн).
- Если медицинский работник утратил трудоспособность и ему назначили инвалидность, то размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности:
I группы - 2 064 339 рублей (747 400 грн);
II группы - 1 376 226 рублей (498 266 грн);
III группы - 688 113 рублей (249 133 грн).
По последним официальным данным, в Украине от коронавируса лечатся 2 193 медработника, 563 медика уже выздоровели. COVID-19 стал причиной смерти 19 украинских медработников.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных госадминистраций погасить задолженность перед медиками. В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и своих должностей.
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