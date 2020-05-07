У деяких країнах Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистриб'ютора, про це йдеться в матеріалі "Новое Время". Компанія-монодистрибьютор (Logista в Південній Європі, SMD у Швеції) займає більше 90% ринку дистрибуції в цих країнах.

На думку експертів, таку модель використовують, щоб обмежити розміри контрабанди і вона має переваги з точки зору торговельної економічної політики для всіх учасників ринку.

"Компанія надає виробникам і торговим точкам комплексний сервіс, гарантує, що продукцію можна відстежувати по всьому ланцюжку дистрибуції. Сучасні інформаційні системи дозволяють точкам збуту дізнатися показники їх продажу та запасів у режимі реального часу, що дозволяє краще керувати бізнесом", - пояснюють в Logista.

Logista надає й додаткові послуги - компанія консолідує акциз від роздрібних точок і передає його в Міністерство фінансів Франції і Міністерство фінансів Італії. Як правило, податок сплачується виробниками та/або імпортерами, але у Франції і Італії діє "відстрочка" зі сплати акцизу - податок сплачується дистриб'ютором, коли товар виїжджає зі складу. В Україні ж виробники платять його ще до того, як зроблять товар.

Схожа модель тютюнового ринку діє також у Швеції, Японії, Китаї, Бразилії та Угорщині.