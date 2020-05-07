У Рівному пенсіонерку пограбували під виглядом перевірки на коронавірус. 86-річна рівнянка повідомила поліцейським, що до її квартири завітали дві жінки в масках та медичних халатах. Запевнили стареньку, що вони з поліклініки, і запропонували протестувати на COVID-19. Міряли температуру, тиск, дивилися горло, і навіть робили масаж. Після всіх процедур псевдомедики пішли. Згодом жінка з'ясувала, що в неї зникло 23 тисячі гривень. Триває слідство. Лікарі попереджають - надання медичних послуг на дому у період карантину заборонено.

Я отвернулась, она мне давай массаж делать, а вторая пошла по комнатах шарить, где деньги лежат.

Іван Теліна, т.в.о. начальника Рівненського відділу поліції: