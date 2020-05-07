У Рівному пенсіонерку пограбували під виглядом перевірки на коронавірус [ Редактировать ]
У Рівному пенсіонерку пограбували під виглядом перевірки на коронавірус. 86-річна рівнянка повідомила поліцейським, що до її квартири завітали дві жінки в масках та медичних халатах. Запевнили стареньку, що вони з поліклініки, і запропонували протестувати на COVID-19. Міряли температуру, тиск, дивилися горло, і навіть робили масаж. Після всіх процедур псевдомедики пішли. Згодом жінка з'ясувала, що в неї зникло 23 тисячі гривень. Триває слідство. Лікарі попереджають - надання медичних послуг на дому у період карантину заборонено.
Я отвернулась, она мне давай массаж делать, а вторая пошла по комнатах шарить, где деньги лежат.
Іван Теліна, т.в.о. начальника Рівненського відділу поліції:
Працівники поліції застрягають громадян, особливо похилого віку під будь-яким приводом не пускати сторонніх осіб до своєї оселі.
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