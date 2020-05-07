Facebook запустил сервис с бесплатным доступом к текстовой информации сайтов [ Редактировать ]
Американская корпорация Facebook запустила в тестовом формате сервис Discover, предоставляющий пользователям бесплатно 10 Мб данных в день для поиска в интернете. Сервис убирает картинки и видео, оставляя только текст на страницах. Об этом сообщает Techcrunch.
Facebook работает над данным приложением совместно с мобильными операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar. Сейчас приложение Discover доступно только в Перу (Южная Америка - ред.) и находится на начальной стадии тестирования.
В дальнейшем Facebook планирует расширять количество стран, в которых будет доступен сервис текстового доступа, и увеличить до 20 Мб объем бесплатной доступной информации в интернете. Отказ от поддержки видео и изображений означает, что пользователи Discover смогут загружать десятки веб-сайтов в день, не исчерпывая тарифные мегабайты.
Данный сервис рассчитан в первую очередь на развивающиеся страны в Южной Америке и Африке.
Напомним, что Facebook запускает сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms.
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