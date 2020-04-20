Компания Facebook представила новое фирменное приложение Facebook Gaming, которое является неким аналогом Twitch. Об этом пишет itechua.com.

Приложение предназначено в основном для создания и просмотра игровых трансляций. Изначально Facebook планировала выпустить приложение в июне, но ускорила свои планы, когда стал ясен масштаб карантина.

"Инвестиции в игры в целом стали для нас приоритетом, потому что мы рассматриваем игры как форму развлечений, которая действительно объединяет людей, - сказала руководитель программы Facebook Фиджи Симо.

Госпожа Симо также заявила, что пандемия подтолкнула компанию к ускорению других игровых проектов. "Мы наблюдаем значительный рост количества игр во время карантина", - сказала она.

За последние 18 месяцев компания провела тестирование программы Facebook Gaming в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке и теперь выпустила его в магазине Google Play для устройств Android. По словам Facebook, версия для iOS будет выпущена после одобрения Apple.

Новое приложение включает в себя также казуальные игры и доступ к игровым сообществам, но его судьба будет во многом зависеть от того, насколько успешно новое приложение побуждает людей смотреть и создавать трансляции. Функция Go Live позволяет пользователям легко запускать трансляции.

Отмечается, что пока в приложении нет рекламы. Facebook будет зарабатывать деньги на комиссиях при отправке "звезд", определенных сумм денег, стримеров. Компания заявила, что хочет создать свою игровую аудиторию, прежде чем добавлять другие способы монетизации.

Ранее сообщалось, что Facebook создал "коронавирусный" смайлик.