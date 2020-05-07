Эстония готовится ко второй волне коронавируса [ Редактировать ]
Правительство Эстонии готовится ко второй волне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратаса, передает Postimees.
По его словам, на данный момент сложно спрогнозировать, когда вторая волна будет, однако государство будет более подготовленным, чем во время начала пандемии.
"Начнется ли вторая волна в середине лета, в конце лета или осенью, этого сейчас не может сказать никто в мире. Но правительство занимается тем, чтобы подготовиться ко второй волне", - заявил Ратас.
Он отметил, что в течение мая различные министерства представят комиссии по COVID-19 предложения, как повысить готовность реагирования ко второй волне.
"У нас созданы отделения COVID в больницах. Мы обладаем большей готовностью в плане средств индивидуальной защиты и тестирования. У нас, безусловно, более высокая научная готовность, стартовали два крупных научных проекта", - сказал Ратас.
Также премьер отметил, что вирус больше распространяется в больших городах и во время празднований, поэтому граждане должны учитывать это в своем поведении.
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