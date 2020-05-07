В Испании зафиксировано более 26 тыс. смертей от COVID-19 [ Редактировать ]
В четверг, 7 мая, стало известно, что в Испании зарегистрировали более 26 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Pais.
Отмечается, что в стране число погибших от коронавируса составляет 26 070 человек, из них 213 пациентов умерли за последние 24 часа. В целом в Испании лабораторно подтверждено инфекцию у 221 447 человек.
Однако, 128 511 из них уже выздоровели и были выписаны из больниц.
Напомним, что по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 340 летальных случаев.
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