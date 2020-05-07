Коронавирус может "убить" британскую экономику [ Редактировать ]
Экономичное развитие Великобритании после карантина сократиться на 25%, а уровень безработицы сильно возрастет.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, английская промышленность упала на 14%, что стало рекордно минимальным показателем за последние 300 лет.
Отмечается, что английский Центробанк начнет покупать облигации за счет государственного дога в размере 645 миллиардов фунтов и установит самую низкую процентную ставку на уровне 0,1%.
Ранее мы писали о том, что в Великобритании начался пик коронавирусной инфекции. Английские медики планируют сделать еще 5 тестов, чтобы подтвердить падение заболеваемости в стране.
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