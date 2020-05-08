Президент Танзании Джон Магуфули провел интересный эксперимент с тестами на коронавирус. Его результаты показали, что COVID-19, якобы, есть не только у людей, но и у козы и даже фруктов. Об этом пишет Aljazeera.

Президент решил проверить, насколько эффективны тесты на коронавирус. Он отправил в лабораторию образцы, взятые у людей, некоторых животных и фруктов. Положительным оказался результат у козы и папайи.

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"Мы направили в лабораторию некоторые подставные образцы, которым приписали человеческие имена. Когда мы направили образец папайи и назвали его пробой 26-летней Элизабет Эн, то у папайи обнаружили коронавирус. И в анализах козы – тоже", - рассказал президент Танзании.

После этого глава государства отстранил от должности руководителя национальной лаборатории здравоохранения.

Он обвинил лабораторию в "грязной игре". В отношении отстраненного главы национальной лаборатории начато расследование.

Производителя этих тестов Магуфули не называет, но не исключает, что они были бракованными.

Ранее сообщалось, что в США переболевших коронавирусом могут признать непригодными для армии.