В городе Перечин Закарпатской области зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом завил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

По его словам, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

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“В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей", - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернат.

Ранее сообщалось, что во Львове собирают штаб быстрого реагирования. За сутки коронавирусную болезнь в области подтвердили у 65 человек.

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