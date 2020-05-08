На Закарпатье в школе-интернат зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В городе Перечин Закарпатской области зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом завил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.
По его словам, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.
“В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей", - отметил Погориляк.
Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернат.
Ранее сообщалось, что во Львове собирают штаб быстрого реагирования. За сутки коронавирусную болезнь в области подтвердили у 65 человек.
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