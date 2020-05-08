31-летний гражданин Великобритании инфицировался коронавирусом, после чего его госпитализировали в больницу, где он получил заражение крови, 2 инсульта и остановку сердца.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, у Омара Тэйлора случились серьезные осложнения, и медики давали очень неутешительные прогнозы по поводу его выживания.

Отмечается, что врачи ввели мужчину в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. После пробуждения он сообщил медикам о том, что у него отнялась рука. Диагностика показала у Тэйлора два инсульта.

Известно, что вопреки всему британец смог выкарабкаться после всех фатальных недугов и теперь ему предстоит длительный период восстановления.

Фото: Daily Mail

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