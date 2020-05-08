Украинцев удивили уровнем инфляции [ Редактировать ]
В апреле инфляция в Украине выросла на 0,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В годовом измерении инфляция замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта, 4,1% - по итогам 2019 года. А с начала года цены в Украине выросли на 1,5%.
При этом базовая инфляция в апреле упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд.
Так, в апреле цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - на 0,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 3,2% (в том числе газ подешевел на 11,9%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,3%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение - подорожало на 2,1%, транспорт подешевел на 1,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 9,0%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру снизились на 0,4%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы - без изменений.
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине начали "падать".
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