В Украине начали снижаться цены на продукты. Кроме того, дефицита товаров не наблюдается. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина"

"У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг (цен - ред.) с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот - идет снижение", - сообщил Петрашко, не предоставив каких-либо конкретных примеров снижения цен на продукты.

Министр отметил, что запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут в вдвое больше уровня прошлого года (разница в 1,5 млн тонн).

Приблизившись к июлю, когда у нас будет новый урожай, мы проанализируем и примем решение, каким образом хотим сбалансировать 2020/2021 МГ. Мы дадим коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договоримся об объемах продукции.

Он уточнил уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым.

На данный момент мы не принимаем ограничительных мер (по кукурузе - ред.), находимся в постоянном диалоге с производителями. Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных.

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