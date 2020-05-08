В центре Одессы рухнул дом с людьми [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 8 мая, в Одессе, на улице Польской, обрушился жилой дом с людьми. Так, обвалилось двухэтажное правое крыло здания, где 7 жилых квартир. Об этом сообщает "Украина сейчас".
Из дома удалось эвакуировать 10 жителей, еще 11 сумели выбраться сами. Никто не пострадал и не погиб.
Дом обесточили, его охраняют. Троих жильцов поселили в детском лагере на время, остальные разъехались по родственникам. Причиной обвала называют флигель, который был в аварийном состоянии.
Ранее мы писали о том, что в Италии рухнул автомобильный мост.
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