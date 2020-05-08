Канал продажу захисних масок викрили правоохоронці у Кропивницькому. Як відомо, експорт медичних засобів захисту на час карантину заборонений законом. Тож, формально все виглядає браво: виявили, накрили...

Місцевий житель дійсно відправляв бандеролі з масками за кордон, от тільки ці маски шив сам, удома. Тож чи підпадає штучний авторський товар "під статтю" - тепер намагаються з'ясувати юристи, а з ними і наші кореспонденти.

Артем Бородін показує маски, які надсилав за кордон. З вигляду відразу зрозуміло - саморобні.

Артем Бородін, підприємець:

Я одягну - ось так вона виглядає.

Чоловік розповідає: він - підприємець, торгує на ринку. На період карантину лишився без заробітку. Однак потрібно оплачувати оренду квартири, забезпечувати вагітну дружину і трьох дітей. Тож у пошуках доходу вирішив шити захисні маски та продавати їх в інтернеті. Покупців, запевняє, влаштовувало, що маски саморобні.

Артем Бородін, підприємець:

Я єдиний годувальник у сім'ї, треба було щось робити і вирішив власноруч дома з дружиною шити маски і відправляти за кордон. Частина була пошита ось така голуба і ось такий бежевий колір. Я купив у приватного підприємця офіційно, я їх купив, у мене є договір купівлі - продажу.

Юристи пояснюють: саморобна маска - не є медичною або хірургічною, тож не підпадає під заборону на експорт.

Геннадій Нікішов, юрист:

Не кожна маска є саме медичною, або хірургічною маскою. Вона може вважатися такою, коли виготовлена за певними стандартами чи технічних умов. Тому говорити, що пошита самостійно вдома маска є протиепідемічним медичним засобом - не можна, і говорити, що людина зараз щось порушила - теж не можливо.

Наразі за фактом контрабанди в СБУ відкрили кримінальне провадження. Бандеролі з масками арештували.

Марина Яковенко, речниця УСБУ в Кіровоградській області:

Він відправляв їх до заборони. Заборона з 16 березня була на медичні маски, але його маски перевірялись - так як були схожі на хірургічні маски, і перевірялось з якої тканини вони вироблені. Тому наразі митною службою приймається питання щодо або конфіскації, або поверненню відправнику його товару і чи буде притягнутий відправник до відповідальності.

Наразі чоловікові загрожує штраф у понад 100 тисяч гривень. Та якщо його все ж визнають невинним - невдовзі він зможе повернутися до свого звичного заробітку. Карантин пом'якшують і ринки відкривають. Тож більше не доведеться шукати лазівок, щоб прогодувати свою родину.