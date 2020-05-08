МВФ переглядає умови співпраці з Україною [ Редактировать ]
Неоднозначна новина від МВФ. Програма, на яку так довго сподівалася наша влада, може стати іншою. Замість формату розширеного фінансування, про який домовлявся ще прем'єр Олексій Гончарук, можемо отримати формат "стенд-бай".
Перекладаючи це людською мовою, у Фонді замислилися про більш короткострокову та спрощену роботу з Україною. І в суспільстві на таку новину відреагували по-різному. Опоненти влади кажуть, що це - знак недовіри кредиторів до України.
Однак люди, які безпосередньо контактують з МВФ, заспокоюють: мовляв, через коронакризу з усіма державами-позичальницями Фонд домовляється про більш швидкі інструменти реагування і вже протягом двох місяців не затвердив ширшої програми для жодної країни світу.
Якщо говорити про гроші, то навіть після заміни програми Україна нічого не втратить. За ті ж самі півтора року можемо отримати близько 5 мільярдів доларів. Плюс ще 3 або 4 мільярди від інших кредиторів, які орієнтуються на МВФ. Однак це лише в тому випадку, якщо ми хоча б якусь програму все ж таки отримаємо.
Нагадаємо, майже на сто відсотків рішення Фонду залежить від голосування депутатів за банківський закон, що відбудеться вже у середу.
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