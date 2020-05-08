У МВФ задумалися про більш короткострокову та спрощену роботу з Україною

Неоднозначна новина від МВФ. Програма, на яку так довго сподівалася наша влада, може стати іншою. Замість формату розширеного фінансування, про який домовлявся ще прем'єр Олексій Гончарук, можемо отримати формат "стенд-бай".

Перекладаючи це людською мовою, у Фонді замислилися про більш короткострокову та спрощену роботу з Україною. І в суспільстві на таку новину відреагували по-різному. Опоненти влади кажуть, що це - знак недовіри кредиторів до України.

Однак люди, які безпосередньо контактують з МВФ, заспокоюють: мовляв, через коронакризу з усіма державами-позичальницями Фонд домовляється про більш швидкі інструменти реагування і вже протягом двох місяців не затвердив ширшої програми для жодної країни світу.

Якщо говорити про гроші, то навіть після заміни програми Україна нічого не втратить. За ті ж самі півтора року можемо отримати близько 5 мільярдів доларів. Плюс ще 3 або 4 мільярди від інших кредиторів, які орієнтуються на МВФ. Однак це лише в тому випадку, якщо ми хоча б якусь програму все ж таки отримаємо.

Нагадаємо, майже на сто відсотків рішення Фонду залежить від голосування депутатів за банківський закон, що відбудеться вже у середу.