Чергове позачергове - цього тижня стало передостаннім у такому форматі засіданням парламенту. Ще зберуться наступного тижня, а потім з 18 травня депутати повернуться до звичної роботи. Чим схвильовані народні обранці в останні тижні карантину?

На вимогу 156 народний депутатів ми сьогодні проводимо це позачергове засідання.

Вперше за цього скликання ініціативу перехопила опозиція. Саме на вимогу меншості зібрАлась більшість. І у порядку денному два точкові та актуальні закони, ухвалення яких диктує коронавірус. Перший документ масове тестування на COVID-19. Рада запустила цей процес.

Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":

Держава має бігати за пацієнтами і тестувати їх на коронавірус, законопроект чітко визначає, що відтепер кожен пацієнт, який має ознаки коронавірусу повинен бути протестований. Більше того, ті особи, які мати з ним контакт, але ще не мають ознак коронавірусу - теж мають право на тестування.

Та якщо з наявністю тестів питань немає, їх вдосталь, то з лабораторіями - проблеми. Вони передусім можуть не витримати навантажень. І результатів доведеться чекати довго. Так само як і виплат. Адже згідно ухваленому закону держава гарантувала нарахування половини звичного доходу людини, якщо вона лікується від короновірусу чи на самоізоляції.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська солідарність":

Ключове - добитися його виконання, бо якщо буде так, як із зарплатами - де є 300% записаних в законі, а за місяць ніхто не спромігся "підзаконки" написати - то все це пустий звук.

Другий закон, який Рада ухвалила, стосується лише медиків. Влада вкотре їх законодавчо захистила.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

У нашому проекті альтернативному, фактично лікар, який загинув від коронавурусу прирівнюється до військовослужбовця, який загинув на фронті. Ми додаємо правку, що якщо він в будь-якому стані захворів на коронавірус і отримав будь-яку ступінь інвалідності - він має отримати 300 неоподаткованих мінімумів громадян.

І саме слово "інвалідність" викликало навалу критики. Адже невідомо, чи станеться це після інфікування коронавірусом.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Вони прийняли закон, згідно якого медики грошову допомогу тільки ті, які отримали інвалідність, внаслідок перенесеної ковід-інфекції. Ми ще не знаємо жодного такого випадку в світі.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Є випадки, на щастя, не в лікарів, які одужали після важкого перебігу хвороби на коронавірус, все життя мають ходити з кінцевим концентратом.

Та власне, цими двома ухваленими законами Рада цього тижня й вичерпалася. Опозиція намагалась привернути увагу до святкування 9 травня, вимагаючи відзначити цей день на державному рівні. Та зась. У парламенті лише хвилина мовчання за загиблими.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

У цю суботу держава буде відзначати 75 річчя з Дня перемоги над нацистами у Другій Світовій війні. Було б правильно згадати всіх тих, хто віддав життя, здоров'я, кого на жаль, з нами нема.

А опозиція після засідання попрямувала до прем'єра, аби той видав постанову про відзначення 9 травня.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы спросили его как, согласно закону, собирается премьер-министр праздновать 9 мая. Он сказал, что такого праздника для него нет. О чем нам с ним дальше разговаривать? Он сказал, что праздника не существует - для нас больше не существует премьер-министра Шмыгаля, для нас есть человек, который занимает пост, нарушает закону Украины, оскорбил ветеранов перед 9мая. Это не премьер, это несщастье наше, очередное.

Ну, власне прем'єр має прийти до народних депутатів наступного пленарного засідання, яке заплановане на середу і де відбудеться година запитань до міністрів. І тут вже від очільника уряду нардепи хочуть почути - як передусім країна виходитиме з економічної кризи. А також, має бути вже хоча б якась конкретика і в питанні щодо програми діяльності Уряду. Проект у Кабміні написали, проте депутати не сприйняли його серйозно і направили на доопрацювання. А голосувати за програму, або редагувати її - вже треба.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы видели первые драфт программы, правительства нынешнего, к сожалению, она не дает ответ на вопрос - что будет с экономикой государства, и профессиональный анализ этой программы невозможен, поскольку она состоит из лозунгов. Что касается действия, которые нужно принимать, то "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила свой собственный антикризисный план, в который входят не только меры по борьбе с коронавирусом, но и конкретный предложения: что делать с региональным развитием, что делать с бюджетным дефицитом, что делать с кассовым разрывом госбюджета, что делать с внешними долгами. То есть, у нас есть системное видение ,как из кризиса выходить, и мы будем это предлагать еще раз.

Ну, а серед іншого, наступне пленарне засідання обіцяє бути набагато продуктивнішим. Принаймні, його порядок денний насичений. Там і банківський закон, і зміни до регламенту, і звільнення медиків від сплати податків. А ФОПам-пенсіонерам мають скасувати сплату ЄСВ.