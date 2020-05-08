Потужне джерело коронавірусу, яке... ніхто не сприймає всерйоз. Медичні відходи: маски, рукавички, та найголовніше - використані медзасоби з лікарень. Усе це повинні утилізувати. Але, на жаль, не у нашій країні.

Хто вивозить медичні відходи на стихійні смітники, наскільки це шкідливо і як треба проводити утилізацію непотребу під час пандемії?

Чергове хронічне захворювання української медицини...

Олександр Пугач, співзасновник експертної аналітичної центру "Медичний конструктор":

Відходи відходять на другий план.

Бо на першому зараз коронавірус. Але саме через нього і в "сміттєвого" синдрому медицини - загострення.

Під час пандемії кількість медичних відходів зросла в шість разів.

Михайло Валюк, директор Київської міської клінічної лікарні №9:

Це і маски, респіратори, костюми, комбінезони, бахіли і так далі.

А ще - шприці та інфузійні системи. І побачити все це можна всюди: на звалищах, у лісопосадках і просто... у полі.

Отак відбувається утилізація і локалізація вірусу у Монастирському районі.

Чому медичні відходи подорожують усією країною? Як їх утилізують, і чи утилізують взагалі?

Ви побачите в очі, як ми їх знезаражуємо, утилізуємо, і як ми їх відправляємо на місце призначення.

Їх - це медичний непотріб категорії "B". Тобто, використані шприці, системи для крапельниць і засоби індивідуального захисту. Загалом - усе, що може нести білогічну небезпеку. Ми - у столичній Клінічній лікарні №9, одного із медкзакладів, куди привозять хворих на COVID-19.

Отут у нас все є, це використано, і ми все складаємо у пакети відповідні, де вони промарковані і це все відправляємо в патологічне відділення.

А вже звідти - в крематорій. Медсестра Олена Вікторівна показує нам приміщення, де знезаражують медичні відходи. Це - обов'язкова процедура перед тим, як віддати на утилізацію. Все - за вимогами МОЗ: деструктор для голок та окремі контейнери з дезінфектором. До речі, ці червоні надписи на них - тип токсичності. Тож усе мають відсортувати по категоріях.

Вона зараз робить промивання шприца, утилізація голки, знезараження та потім експозиція. - А рукавчики? - Рукавички вона зараз зніме.

З медперсоналом ми спілкуємося в адміністративному корпусі. Тут проводять "легкі" маніпуляції. В інфекційне відділення - воно тут, поруч - не пускають. Там зараз хворі на коронавірус. І подібних відходів там у рази більше.

Михайло Валюк, директор Київської міської клінічної лікарні №9:

Так, разів у сім-вісім. Там багато йде із знезараженням, на утилізацію засобів індивідуального захисту.

Олена Петренко, в.о. головної медичної сестри київської міської клінічної лікарні №9:

Сюди їх складують, вони знезаражуються, потім ми це все складаємо в спеціалізовані пакети. Вони червоного кольору, вони набагато міцніші. Вони спеціалізовані - для біологічних відходів.

Ось такі. І знаходять їх не тільки на місцях утилізації, а ще й...

Єгор Фірсов, т.в.о голови державної екологічної інспекції:

На пустирях, у посадках, неподалік навіть дитячих майданчиків.

Чому? Бо процедура утилізації сміття в Україні - така: медзаклади збирають усі відходи, сортують і знезаражують. Потім складають усе в спеціальні пакети чи контейнери, які передають компанії-утилізатору. Кожна лікарня підписує з нею договір. І саме тут й починаються проблеми.

Кирило Косоуров, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами:

247 ліцензіатів, з них 20-25 мають хоч якесь обладнання, яке може щось робити з такими відходами. Решта - це або посередники, або мертві компанії, або фіктивні, які візьмуть з лікарні кошти, але не вивезуть його на інсінілятор, на спалювальні потужності, а вивезуть їх або в ліс, або, в кращому випадку, на звичайний полігон.

І проконтролювати, куди поїдуть відходи, і що з ними робитимуть, - лікарні не можуть, та й не повинні, бо в компанії є ліцензія. Єдина зачіпка - ціна послуг. Тендери на утилізацію мед-відходів виграють компанії, що пропонують найнижчий прайс, за яким стоїть фіктивна утилізація.

Олександр Пугач, співзасновник експертної аналітичної центру "Медичний конструктор":

Наші лікарні в такому стані, що устаткування для медичних відходів, їх знезараження ну не знаходиться в пріоритеті.

Кирило Косоуров, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами:

А тут ще треба сплачувати за утилізацію, яка дорожче, ніж поводження з твердими побутовими відходами. Медичні відходи видавалися за тверді побутові відходи. І потрапляли на звичайне собі звалище.

Якщо подивитися на небо, складається враження, що ми на морі. Ось бачите над нами кружляють чайки. І це дійсно так, ми дійсно на морі. На морі сміття.

Розміром в 6 гектарів! Звалище біля села Нові Петрівці під Києвом. Саме тут СБУ минулого тижня провела спецоперацію. Спіймали "липових" ліквідаторів медичних відходів.

Єгор Фірсов, т.в.о голови Державної екологічної інспекції:

І було цих медичних відходів більше, ніж 4 тони. Тобто це значний великий об'єм. Медичні заклади зробили від себе все можливе, для того, щоб належним чином передати це утилізаторам. Інша справа, що недобросовісний утилізатор не утилізував це законним чином.

Натомість влаштував "виставу". Ці фото - оперативна зйомка силовиків. На кадрах видно, як медичні відходи відвантажують із брендованих мікроавтобусів у звичайні вантажівки. А потім, везуть на "утилізацію" - просто викидають на полігон біля Нових Петрівців. Під час зйомки на звалищі, ми зустрічаємо сторожа - пана Олександра. Вахту тут несуть лише кілька чоловік. І відстежити, хто і яке сміття сюди звозить фізично неможливо.

Олександр, охоронець:

Свалка не огорожена. Подъєздов тут дуже багатону з києва в основном приїжджають і скидають тупо сміття. Шо попало. Шо попало!

Кілька хвилин "прогулянки" по звалищу і перші "медичні знахідки" - шприці та інфузійні системи. На полігон приїжджають усе нові й нові вантажівки. Більшість - з Вишгорода та Київської області. І зараз, у час коронавірусу, кожна така машина може нести біологічну загрозу! Бо медичні маски та рукавички зараз носять всі, а не лише лікарі.

Кирило Косоуров, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами:

Не тільки маски, або печатки є розносником вірусу. Контактні лінзи, це серветки, які мають контакт зі сльозовою оболонкою людини.

Так з середини виглядає забита каналізація. А от так - ззовні. Від ранку цей затишний двір у спальному районі Черкас заполонив нестерпний сморід та нечистоти. І таке тут часто.

Тече воно, он там забивається в кооперативному он там, а потім набирається і от потім тут тече, починають чистити хлопці.

Каналізацію забиває щодня по всьому місту. З початком карантину викликів побільшало в рази. Між собою працівники водоканалу жартують, люди почали сміття утилізувати, не виходячи з дому. За допомогою от таких граблів слюсарі показують, яким непотребом багата каналізаційна труба.

А що тут? Серветки ? - Да, серветки вологі, які не розчиняються, та все тут!

Якщо раніше міську каналізацію чистили від звичайного ганчір'я, то зараз у тренді засоби захисту.

Сергій Овчаренко, директор КП "Черкасиводоканал":

Там ми знаходимо і рукавички, і маски, і шприци, і що там тільки не буває - це є проблемою. Тому, користуючись нагодою, хочу попросити мешканців, щоб вони відрізняли - де каналізація, а де сміттєві бачки.

І це - ще одна проблема медичних відходів. Українцям просто нема куди їх викидати. Навіть на сайті МОЗ зазначають, що після використання маску слід викинути до закритої урни, але куди далі? - Відповіді немає, бо в країні нема системи утилізації таких відходів. Єдиний вихід - хоча б їх знезаражувати.

Кирило Косоуров, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами:

Робити карантин цих засобів індивідуального захисту власних, десь протягом 5 днів. Після чого їх треба покласти в щільний пакет і дуже добре затягнути його.

Проблема медичних відходів - комплексна. І відсутність нормальної системи утилізації і контролю грає на руку аферистам. Бо навіть ці купи сміття - теж гроші. При чому, великі.