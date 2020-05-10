Украинский народ празднует День Победы вопреки власти и тем, кто хочет уничтожить память о подвиге воинов-освободителей.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя празднование Дня Победы 9 Мая.

"9 мая ярко продемонстрировало, что для украинского народа День Победы был и остается великим всенародным праздником. Несмотря на карантин и соблюдая ограничения, люди шли возлагать цветы к мемориалам воинов-освободителей. Во многих семьях чествовали ветеранов и вспоминали своих родных. Смотрели праздничные концерты и фильмы о событиях Великой Отечественной. Несмотря на провокации, запреты и даже неприкрытые атаки на участников торжественных мероприятий", – сказал он.

Юрий Бойко отметил активное участие молодежи в праздновании. "Очень много молодых людей приняло участие в организованных нашей партией акциях по всей стране. Молодежь поздравляла ветеранов, участвовала в автопробегах, которые организовала ОП-ЗЖ во многих городах страны. Молодые люди пришли с цветами к могилам своих предков. Это значит, что, несмотря на провокации этих родства не помнящих и циничную позицию власти, память о героизме, подвиге, жертве и Победе украинского народа будет жить в поколениях", – подчеркнул Сопредседатель партии.

"К сожалению, из политиков очень немногие нашли в себе силы и смелость быть вместе с украинским народом и принять участие в праздничных мероприятиях. Одни занимаются "переписыванием истории", пытаясь уничтожить преемственность поколений и вытащить из исторической тьмы своих кумиров-предателей. Другие просто боятся власти, которая решила в этом году вычеркнуть День Победы из списка торжеств", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, власть заняла очень циничную позицию отрицания Дня Победы. "Ее пропагандисты из Института нацпамяти заявили, что украинский народ сражался за чужие интересы. Как будто победа над нацизмом интересам украинского народа не отвечала. Премьер-министр завил, что для него праздника нет, а правительство даже не вывесило поздравление украинского народа с государственным праздником. Представители власти, даже не скрываясь, заявляли, что введенные ограничения на посещения парков, где зачастую находятся мемориалы воинам-освободителям, – это "психологический ход". Власть и ее прихлебатели просто не хотели, чтобы украинский народ помнил о Победе", – отметил парламентарий.

"Нам понятен этот страх. Поколение фронтовиков совершили невероятный, героический подвиг на полях сражений и принесли мир на украинскую землю. Затем они отстроили страну. Подняли из пепла украинские города и села, запустили промышленность. Нынешние ветераны и дети войны построили прекрасные школы и больницы, заводы и фабрики, которые и сегодня продолжают работать. На передовые позиции вышла наука. Всего через 16 лет после Победы человек полетел в космос. А что делает сегодня украинская власть… Продает землю и предприятия, закрывает заводы и больницы, увольняет врачей и учителей, отнимает социальные льготы у ветеранов и детей войны. И шестой год не находит политической воли, чтобы договорится со своими гражданами и прекратить конфликт на Донбассе", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Мы наследники победителей, героев, спасших мир от фашизма. И то, что вчера миллионы людей праздновали День Победы, означает, что украинский народ это знает и помнит. Наша партия продолжит борьбу за сохранение истинной истории Украины и украинского народа. За права ветеранов и всех граждан Украины. За мир и развитие нашей страны. Вместе мы сможем прервать эту бесконечную вереницу бедствий и еще не раз сказать нашим отцам и дедам – спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!" – резюмировал Юрий Бойко.