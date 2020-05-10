Маска - обов'язковий атрибут боротьби з коронавірусом. І, водночас, бар'єр, який ускладнює спілкування для людей з вадами слуху. У Бельгії попросили уряд налагодити масове виробництво прозорих масок, які дозволять читати по губах.

Скільки людей у світі потребують таких засобів індивідуального захисту - розкаже Тетяна Логунова.

Похід на пошту, в аптеку або навіть елементарна спроба купити морозиво для цих дівчат із Бельгії - справжнє випробування. Через коронавірус, людей зобов'язали носити маски. І дівчата, які мають вади слуху, більше не можуть читати по губах.

Селін Реттман, студентка:

Для нас, людей із вадами слуху, спілкування стає неможливим. Тому вкрай важливо збільшити використання прозорих масок.

І такі маски з прозорими фрагментами уже розробили. Та їх мають одиниці.

Марі-Флоренс Девале, голова бельгійської федерації людей з вадами слуху:

Ми закликаємо виготовляти прозорі маски. Люди з вадами слуху зчитують інформацію з губів. І коли половина обличчя закрита, ми нічого не бачимо і не можемо спілкуватися. Більше того, навіть коли ми спілкуємося жестами, нам потрібно бачити вираз обличчя людини, з якою говоримо. Адже міміка доповнює мову жестів. Це дуже важко психологічно.

З такими самими проблемами стикаються люди, які погано чують, і в інших країнах світу.

П'ять відсотків населення світу або 466 мільйонів. Саме стільки людей, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, мають вади слуху. І маска для них це не лише захист від вірусу, а й бар'єр для спілкування.

В італійському містечку Колленьо шити прозорі маски взялися місяць тому. Налагодити виробництво мера попросили жителі, які мають вади слуху.

Під цех переобладнали автомайстерню, на роботу запросили швачок із текстильної фабрики.

Лоредана Пероне, власниця текстильної фабрики:

Звісно, ми всі віримо, що скоро повернемося до звичного життя. Але доки в нас епідемія, ми не повинні залишати нікого в біді.

Франческо Тортореллі, власник автомайстерні:

У процесі роботи ми зрозуміли, що такі маски хочуть мати і люди, в яких немає жодних проблем зі слухом. Але вони засмучені, що не бачать усмішок інших.

Бо з усмішкою і карантин переносити легше.