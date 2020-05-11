Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии, впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам правительства, дефицит бюджета составляет 201 млрд крон ($20 млрд). Это связано как с падением экономики из-за пандемии коронавируса, так и с рекордным обвалом цен на нефть, - основного экспорта страны.

Глобальный правительственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году, он наполняется за счет доходов от продажи нефти. На данный момент стоимость его активов оценивается в 1 триллион долларов США.

В Норвегии с населением чуть более 5 млн человек подтверждено 8 105 случаев заболевания коронавирусом, умерли 219 человек.

Как сообщали "Подробности", в Украине по состоянию на 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 408 - летальных.