Курс на вихід із карантину: чи дотримуються кияни "коронавірусного" дрес-коду [ Редактировать ]
Курс на вихід із карантину. Від сьогодні Україна офіційно послаблює обмеження. Уже можна гуляти в парках і пити каву на літніх терасах. Починають працювати стоматології, нотаріальні контори та салони краси. А ще - непродовольчі крамнички. У деяких містах активніше курсуватиме транспорт.
Узагалі що саме дозволяти та коли - вирішує влада на місцях. Певні послаблення запускають від завтра. Десь карантин буде м'якшим, а десь суворішим. Приміром, у Києві.
Тож що вже можна, а чого ще ні - знає Богдан Вербицький. Він саме проінспектував столицю.
Час посилювати карантин, і час його послаблювати.
- А ви втомилися від коронавірусу? - Конечно втомилися, очень втомилися.
Та причин для втоми від сьогодні буде менше. Карантинні обмеження почали послаблювати.
Потому что всем хочется обычной нормальной жизни вернуться.
Але, чи не означає послаблення - розслаблення? Чи дотримуються кияни тих вимог, які досі діють? І, головне, що тепер дозволено, а що під "карантинним баном"?
Юля, киянка:
Там на Голосеевском проспекте работала кофейня.
Тепер кав'ярень, які працюють, буде більше. І це перше послаблення. Ресторанам дозволили літні тераси, фаст-фуд кіоскам годувати людей, а ось таким вуличним кав'ярням варити каву.
- Будь ласка, ваша кава. -Дякую.
Ось так, взяти каву на вулиці було неможливо майже два місяці. Маленькі кав'ярні були на карантині. Можна було, або замовити каву додому, або приїхати в ресторан, і самому її вивезти! До речі, доставку запаковували в спеціальні пакети. Це теж була вимога МОЗу.
Свої вимоги МОЗ висунув і кав'ярням. "Дизайн" МАФів - змінився, а на вітрині з'явилась плівка. Це - своєрідний захист і продавця, і покупця. Каву роблять лише ось у таких рукавичках. До речі, зміни в роботі - в усіх кафе та ресторанах.
На повну почали працювати й продуктові ринки.
Овочі і фрукти у нас стоять. Бачите, зліва і справа. Півтора місяці ми не працювали. Люди вже трошки засиділись.
Олег, покупець:
Укроп, петрушка, руккола. Зараз треба тільки зелень їсти. В основному. Ну молода картошка. І кусочок сала. Ну, чуть-чуть. Все працює, нормальні ціни. Нічого не виросло. Нормальне обслуговування.
Щоправда, теж за новими правилами і з більшим контролем.
Сергій Антонюк, контролер санітарної служби:
На входах стоять у нас наші працівники, які вимірюють температуру. Дезінфікують руки. Ми людей просимо накривати товар, і дистанція між людьми своєрідна щоб була. І клейонка захищає, пльонка захищає від прямого контакту.
Як це виглядає, нам показує пані Жанна. Жінка тут продає рибу і демонструє "систему безпеки" своєї ятки. Все завішано плівкою, а біля вітрини - антисептик. Продавчиня зізнається, такий захист - справді виручає, бо...
Жанна, продавчиня:
Багато людей ходять без маски. Заставляю руки мити розчином, бо без перчаток. кажу будь ласочка, бризніть. Та нашо воно мені треба? Я кажу береженого бог береже. Да-да, давайте.
І, як виявилося, це велика проблема. Ми вирушили в найбільші парки столиці, аби перевірити чи дотримуються кияни "коронавірусного" дрес-коду? І чи носять маски? Чи тримають дистанцію? Як виявилося - ні.
- Вам не страшно? - Ні, не страшно. Ми перехворіли. В декабре.
Більшість людей говорити з нами не хочуть. Напевне, аби не наражати нас на небезпеку.
- Чому ви без маски? - З масками! Вони в сумці. - Але ж вони мають бути на обличчі! - А я держу дистанцію і нікого не нюхаю. - Так ви тільки що йшли натовпом. - Я не с кем не шла. Это они ко мне подошли.
А це вже парк Шевченка. У самому столичному середністі. Справжня студентська мекка - неподалік Червоний Корпус університету. І хоча у ВИШі - карантин, менше люду тут не стало. На весь парк лише кілька вільних лавок. Та й про маски тут теж, чомусь, усі забули. І це при тому, що тиждень тому до парку було заборонено заходити. Та як сьогодні сказав головний санітарний лікар - їх закрили заради "психологічного ефекту".
Завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'явилося відчуття небезпеки і необхідності дотримання карантинних заходів, які впроваджував уряд.
Та чи справді цей прийом спрацював? Судячи з натовпу у парках та черг біля кав'ярень - ні. І втома від карантину сильніша за страх перед пандемією.
по теме
Київ став лідером за кількістю нових інфікованих коронавірусом
У столиці за добу захворіли 66 людей. До лікарень доправили 26 пацієнтів, решта лікується вдома під наглядом лікарів
У Чернівцях не вистачає пробірок для забору аналізів на коронавірус
Чернівецька область у лідерах за кількістю випадків зараження коронавірусом. Лабораторні центри в регіоні працюють без зупину
Фатальний День Перемоги: у Росії військові масово захворіли на COVID-19
Понад чотири мільйони сто тисяч осіб у світі інфікувалися коронавірусом. Майже півтора мільйона вилікувались, 300 тисяч - померли
На Закарпатті в школі-інтернаті спалахнув коронавірус
Спалах коронавірусу в школі-інтернаті на Закарпатті. 13 дітей у лікарні з діагнозом СOVID-19. Усього там живуть 80 вихованців - це діти сироти та позбавлені батьківського піклування
COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ
Натепер в Україні майже 12 тисяч хворих на коронавірус. За попередню добу - 416 нових випадків. Найбільше від СOVID-19 потерпають Західна Україна та столиця