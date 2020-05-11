Курс на вихід із карантину. Від сьогодні Україна офіційно послаблює обмеження. Уже можна гуляти в парках і пити каву на літніх терасах. Починають працювати стоматології, нотаріальні контори та салони краси. А ще - непродовольчі крамнички. У деяких містах активніше курсуватиме транспорт.

Узагалі що саме дозволяти та коли - вирішує влада на місцях. Певні послаблення запускають від завтра. Десь карантин буде м'якшим, а десь суворішим. Приміром, у Києві.

Тож що вже можна, а чого ще ні - знає Богдан Вербицький. Він саме проінспектував столицю.

Час посилювати карантин, і час його послаблювати.

- А ви втомилися від коронавірусу? - Конечно втомилися, очень втомилися.

Та причин для втоми від сьогодні буде менше. Карантинні обмеження почали послаблювати.

Потому что всем хочется обычной нормальной жизни вернуться.

Але, чи не означає послаблення - розслаблення? Чи дотримуються кияни тих вимог, які досі діють? І, головне, що тепер дозволено, а що під "карантинним баном"?

Юля, киянка:

Там на Голосеевском проспекте работала кофейня.

Тепер кав'ярень, які працюють, буде більше. І це перше послаблення. Ресторанам дозволили літні тераси, фаст-фуд кіоскам годувати людей, а ось таким вуличним кав'ярням варити каву.

- Будь ласка, ваша кава. -Дякую.

Ось так, взяти каву на вулиці було неможливо майже два місяці. Маленькі кав'ярні були на карантині. Можна було, або замовити каву додому, або приїхати в ресторан, і самому її вивезти! До речі, доставку запаковували в спеціальні пакети. Це теж була вимога МОЗу.

Свої вимоги МОЗ висунув і кав'ярням. "Дизайн" МАФів - змінився, а на вітрині з'явилась плівка. Це - своєрідний захист і продавця, і покупця. Каву роблять лише ось у таких рукавичках. До речі, зміни в роботі - в усіх кафе та ресторанах.

На повну почали працювати й продуктові ринки.

Овочі і фрукти у нас стоять. Бачите, зліва і справа. Півтора місяці ми не працювали. Люди вже трошки засиділись.

Олег, покупець:

Укроп, петрушка, руккола. Зараз треба тільки зелень їсти. В основному. Ну молода картошка. І кусочок сала. Ну, чуть-чуть. Все працює, нормальні ціни. Нічого не виросло. Нормальне обслуговування.

Щоправда, теж за новими правилами і з більшим контролем.

Сергій Антонюк, контролер санітарної служби:

На входах стоять у нас наші працівники, які вимірюють температуру. Дезінфікують руки. Ми людей просимо накривати товар, і дистанція між людьми своєрідна щоб була. І клейонка захищає, пльонка захищає від прямого контакту.

Як це виглядає, нам показує пані Жанна. Жінка тут продає рибу і демонструє "систему безпеки" своєї ятки. Все завішано плівкою, а біля вітрини - антисептик. Продавчиня зізнається, такий захист - справді виручає, бо...

Жанна, продавчиня:

Багато людей ходять без маски. Заставляю руки мити розчином, бо без перчаток. кажу будь ласочка, бризніть. Та нашо воно мені треба? Я кажу береженого бог береже. Да-да, давайте.

І, як виявилося, це велика проблема. Ми вирушили в найбільші парки столиці, аби перевірити чи дотримуються кияни "коронавірусного" дрес-коду? І чи носять маски? Чи тримають дистанцію? Як виявилося - ні.

- Вам не страшно? - Ні, не страшно. Ми перехворіли. В декабре.

Більшість людей говорити з нами не хочуть. Напевне, аби не наражати нас на небезпеку.

- Чому ви без маски? - З масками! Вони в сумці. - Але ж вони мають бути на обличчі! - А я держу дистанцію і нікого не нюхаю. - Так ви тільки що йшли натовпом. - Я не с кем не шла. Это они ко мне подошли.

А це вже парк Шевченка. У самому столичному середністі. Справжня студентська мекка - неподалік Червоний Корпус університету. І хоча у ВИШі - карантин, менше люду тут не стало. На весь парк лише кілька вільних лавок. Та й про маски тут теж, чомусь, усі забули. І це при тому, що тиждень тому до парку було заборонено заходити. Та як сьогодні сказав головний санітарний лікар - їх закрили заради "психологічного ефекту".

Завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'явилося відчуття небезпеки і необхідності дотримання карантинних заходів, які впроваджував уряд.

Та чи справді цей прийом спрацював? Судячи з натовпу у парках та черг біля кав'ярень - ні. І втома від карантину сильніша за страх перед пандемією.