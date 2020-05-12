Литва та Польща відкрили кордони для працівників та студентів [ Редактировать ]
У Європі триває "карантинна відлига". Литва та Польща відкрили свої кордони для в'їзду працівників, підприємців і студентів. У Франції до школи пішли молодші учні.
За тиждень по всій Італії знову запрацюють кафе, паби та салони краси. Чехія знімає масковий режим з 25 травня, тоді ж запрацюють ресторани та зоопарки.
Послаблення карантину, на тлі зменшення добової кількості інфікованих, від завтра вводить і Велика Британія. Напередодні відкрились крамниці в Греції та Швейцарії.
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