У Європі триває "карантинна відлига". Литва та Польща відкрили свої кордони для в'їзду працівників, підприємців і студентів. У Франції до школи пішли молодші учні.

За тиждень по всій Італії знову запрацюють кафе, паби та салони краси. Чехія знімає масковий режим з 25 травня, тоді ж запрацюють ресторани та зоопарки.

Послаблення карантину, на тлі зменшення добової кількості інфікованих, від завтра вводить і Велика Британія. Напередодні відкрились крамниці в Греції та Швейцарії.