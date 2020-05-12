Из-за доплат медикам уволили чиновника [ Редактировать ]
Во вторник, 12 мая, за несвоевременную выплату доплат медикам уволили замгубернатора Одесской области Виталия Свичинский. Об этом сообщает спикер Одесской ОГА Денис Соколов, пишет "Укринформ".
По его словам, кроме ситуации с выплатами медикам, глава ОГА Максим Куций также был недоволен выполнением Свичинским других служебных поручений.
Соколов добавил, что также будет освобожден от должности за несвоевременную выплату доплат медикам и водителям автомобилей "скорой помощи" исполняющий обязанности директора коммунального учреждения Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислав Терлецкий.
Он тоже не обеспечил своевременную выплату надбавок медработникам, в частности, бригадам скорой помощи и водителям автомобилей. Соответствующие документы директор центра не подписал, а 7 мая ушел на больничный.
Ранее мы писали о том, что Зеленский поручил главам ОГА погасить задолженность перед медиками.
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