Адаптивний карантин у Чернівцях: відкрилися кав'ярні, а в лікарнях закінчуються місця

Спорожнілі вулиці і безлюдні площі. Чи то через вітряну погоду, чи через карантин - Чернівці все ще напівпорожні. Черги лише до банків та кав'ярень - вони, до слова, готують лише - "на винос"