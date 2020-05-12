Карантин - єдиний антидот: ВООЗ закликала не знімати обмеження [ Редактировать ]
Не поспішати скасувати карантин закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. Інакше наприкінці літа буде новий сплеск коронавірусу.
Приміром, у Німеччині вже після часткового зняття обмежень збільшилася кількість інфікованих. Тож у ВООЗ наполягають: допоки у світі не з'явиться вакцина, карантин - це найдієвіший антидот проти коронавірусу.
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